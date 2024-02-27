Sahte para ve silah paylaşımına gözaltı!

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İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya fenomeni olduğunu iddia eden Aleyna D.'nin lüks bir araç üzerinde sahte para ve silah paylaşımı yaptığı görüntüsü üzerine harekete geçti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polis ekipleri Aleyna D.'nin Maltepe’de bulunan evi iki iş yerine baskın düzenledi.

GÖZALTINA ALINDI Düzenlenen operasyon neticesinde Aleyna D. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 Ukrayna Lirası, sahte olabileceği değerlendirilen üç bin dolar, 50 euro nakit para, bir para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, bir kelepçe, sahte olabileceği değerlendirilen iki plaka ve iki dijital materyal ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.