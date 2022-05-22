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Sahte Kabadayı filmi konusu ne ve oyuncuları kimler? Kemal Sunal'ın filmi Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi?

Sahte Kabadayı filmi konusu ve oyuncuları: Sahte Kabadayı nerede ve ne zaman çekildi?

Sahte Kabadayı filmi konusu ve oyuncuları televizyon ekranlarında yayınlanmasının ardından gündeme geldi. Yeşilçam’ın sevilen filmi Sahte Kabadayı’nın kaç yılında ve nerede çekildiği merak konusu oldu. Yeşilçam’ın efsane ismi Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Sahte Kabadayı filmi oyuncuları, konusu ve çekildiği yer…

22.05.2022 - 23:17 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Kemal Sunal’ın sevilen filmlerinden Sahte Kabadayı konusu ve oyuncuları gündeme geldi.  Başrollerinde Kemal Sunal, Suna Selen, Yavuz Selekman, Mümtaz Ener’in yer aldığı Sahte Kabadayı filmini Suavi Sualp kaleme alırken, filmin yönetmenliğini Natuk Baytan üstlendi. Diziyi severek izleyen vatandaşlar “ Sahte Kabadayı filmi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi?” sorusuna yanıt arıyor. İşte, nostaljik fim hakkında merak edilenler…

  • SAHTE KABADAYI NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

    1976 yapımı Sahte Kabadayı filmi İstanbul ve İzmit'te çekildi. Filmin çekimleri Kocaeli ve İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirildi.

  •  SAHTE KABADAYI FİLM KONUSU NEDİR?

    Kemal, pişmaniye satarak geçimini sağlayan saf bir delikanlıdır. Bir gün babasının ünlü bir kabadayı olduğunu öğrenir. O andan itibaren de yaşamı tamamen değişir. Bir karıncayı bile incitmekten korkan Kemal, birden kendini bitirim kabadayıların arasında bulur. Onu koruyan tek şey tesadüfler ve şansıdır.

  • SAHTE KABADAYI OYUNCULARI KİMLER?

    Kemal Sunal’un başrolünde yer aldığı Sahte Kabadayı filmi oyuncuları arasında Kazım Kartal, Suna Selen, Mümtaz Ener, Hakkı Kıvanç, İbrahim Kurt, Hasan Ceylan gibi ünlü isimler yer alıyor.

  • Kemal Sunal - Kemal

    Kazım Kartal - Muhtar

    Yavuz Selekman - Hamdi

    Mümtaz Ener - Avukat

    Hakkı Kıvanç - Hayri

    İbrahim Kurt - Kulaksız İbo

    Ferhat Ünal - Muhtar'ın Fedaisi

    Hasan Ceylan - Dikiştutmaz Sabri

    Tevfik Şen - Muhtar'ın Fedaisi

    Ahmet Karaca - Muhtar'ın Fedaisi

    Ata Saka - Muhtar'ın Fedaisi

    Niyazi Gökdere - Muhtar'ın Fedaisi

    Yaşar Güçlü - Muhtar'ın Fedaisi

    Yılmaz Kurt - Muhtar'ın Fedaisi

    Erdoğan Seren - Muhtar'ın Fedaisi

    Muzaffer Civan - Muhtar'ın Fedaisi

    Mustafa Yavuz - Sabri'nin Fedaisi Arnavut

    İhsan Bayraktar - Sabri'nin Fedaisi

    Yadigar Ejder - Sabri'nin Fedaisi

    Yusuf Çağatay - Sabri'nin Fedaisi

    Abidin Görsev - Sabri'nin nasırını tedavi eden Zühtü

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