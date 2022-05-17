Sahte ikamet izni çıkarttığı iddia edilen yabancı şahıs yakalandı

AA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya platformları üzerinden "İkamet izni reddedilen yabancılara tekrar ikamet izni çıkartılabileceği" şeklinde açıklamalarda bulunduğu belirlenen bir danışmanlık şirketi ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalarda 16 Mayıs'ta şirketin Esenyurt ilçesindeki adresine gerçekleştirilen operasyonda yabancı uyruklu M.T.T'nin gözaltına alındığı belirtildi.

AA'nın haberine göre; söz konusu adreste arama yapıldığı ifade edilen açıklamada, 2 adet geçici koruma belgesi, para makbuzları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 950 lira ve 2 bin 55 dolar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği bildirildi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

M.T.T. ile ilgili "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan tahkikat başlatıldığı kaydedilen açıklamada, zanlının sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği ifade edildi.

Danışmanlık şirketi adı altında kullanılan işyeri de ruhsatsız faaliyetten dolayı zabıta görevlilerince mühürlendi.