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Kastamonu Arıcılar Birliği'nden "sahte bal" uyarısı: Çocuklarınıza zehir olmasın

Kastamonu Arıcılar Birliği Başkanı Cem Başar, sahte bal konusunda uyarıda bulundu. Reçel fiyatına alınan balın sahte olabileceğine işaret eden Başar, "İyi marka bir reçel 100-150 lira bandındayken bu fiyata gerçek bal almak mümkün değil. Çocuklarınıza şifa diye yedirdiğiniz şey zehir olmasın" dedi

Giriş: 03.01.2023 - 19:44 | Güncelleme: ABONE OL
Kastamonu Arıcılar Birliği'nden
AA

Kastamonu Arıcılar Birliği'nden tüketicileri "sahte bal" uyarısı yapıldı.

Birlik Başkanı Cem Başar, tüketicilerin satın aldıkları bala çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Reçel fiyatına alınan balın sahte olabileceğine işaret eden Başar, "İyi marka bir reçel 100-150 lira bandındayken bu fiyata gerçek bal almak mümkün değil. Çocuklarınıza şifa diye yedirdiğiniz şey zehir olmasın" dedi.

Kastamonu Üniversitesi ile ortak çalışma yaparak tüketicilerin güvenle bal yiyebilmesi için "KastBal" adında marka oluşturduklarını aktaran Başar, şunları kaydetti:

"Marka tescilimizi gerçekleştirdik. Hemen akabinde üyelerimizden balı toplamaya başladık. Topladığımız balın analizini Kastamonu Üniversitesi ile Hacettepe Üniversitesi'nde yaptırıyoruz. Ürünlerimiz analizli olduğu için tüketiciler güvenle satın alabiliyor. Marka olarak yeniyiz ama çeşitli illere bal gönderiyoruz."

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