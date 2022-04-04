Sahte aşı kartı satmak için 90 kez aşı oldu

Sahte aşı kartı satmak için 90 kez COVID-19 aşısı oldu

HABERTURK.COM / Ajanslar

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre 60 yaşındaki adamın, aşı olmak istemeyenlere farklı seri numaralarına sahip aşı kartı satabilmek amacıyla aşıları yaptırdığı öne sürüldü.

Alman mahremiyet yasalarına göre ismi açıklanmayan şahıs; restoranlara, barlara ve tiyatrolara girmek için gerekli olan sahte aşı kartları çıkardığı için şu anda soruşturma altında bulunuyor.

Şahsın, Eilenburg'deki bir aşı merkezine vardıktan sonra polis tarafından yakalandığı ifade edildi.

Şahıs hakkında soruşturma ile birlikte cezai işlem uygulanırken. Henüz gözaltına alınmadığı belirtildi.