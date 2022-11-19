İstanbul'da yaşandı! Herkesin başına gelebilir! Sahte altın!

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, kimliği belirsiz kişilerce sahte ya da gramajı düşürülmüş altınların İstanbul'da satılacağı bilgisini üzerine çalışma başlattı.
ARAÇ VE KİMLİK TESPİTLERİ YAPILDI
DHA'da yer alan habere göre ekipler, önce şüphelilerin kullandığı aracı ve araç sahibinin kimliğini belirledi. A.Ş. isimli kişi üzerine kayıtlı olduğu belirlenen aracın Silivri'de bulunduğu tespit edildi.
FOTOĞRAFI KUYUMCULARA DAĞITILDI
A.Ş. isimli kişinin fotoğrafına erişen JASAT ekipleri, fotoğrafı kişilerin gidebileceği kuyumculara tek tek dağıttı. Şüphelilerin kullandığı aracın bir kuyumcunun önünde park halinde görülmesi üzerine operasyon için harekete geçildi.
3 ŞÜPHELİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Söz konusu 3 şüpheli, JASAT ekiplerince kuyumcudan sahte altın bozdururken suçüstü yakalandı.
20 SAHTE KOLYE, 5 SAHTE ÇEYREK
Şüphelilere yapılan üst aramasında, 20 sahte ya da gramajı düşürülmüş altın kolye, 5 sahte çeyrek altın ile satıştan elde edildiği değerlendirilen 32 bin TL nakit para ele geçirildi.
"YENİ EVLİYİM, DÜĞÜNÜMDE TAKILDI" YALANI
İkisi kadın 3 şüphelinin "Yeni evliyim. Düğünümde takılan altınlarımı bozduracağım" diyerek ellerindeki sahte altınları kuyumculara sattıkları anlaşıldı.
AYNI SUÇTAN SABIKASI ÇIKTI
Yakalanan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilirken, A.Ş. isimli kişinin yaklaşık 2 ay önce, Karaman'da, aynı suçtan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı.
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