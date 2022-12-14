Sahte alkole Zincir-2 Operasyonu: 217 kişi için gözaltı kararı

Merdiven altı imalathanelerde üretilen sahte alkollü içkiyi piyasaya sürerek insan sağlığını tehdit eden gruplara yönelik KOM Başkanlığınca alkollü içki kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

2021'DE OPERASYONLAR DEVAM ETTİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"KOM Başkanlığınca 2021 yılı içerisinde; 05.11.2021 tarihinde “ALKOL”, 15.12.2021 tarihinde “ZEHİR”, 20.12.2021 tarihinde “ZEHİR – 2” kod isimli operasyonlar başta olmak üzere 1.917 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda; 700 bin 881 litre ile 169 bin 208 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiş ve 244 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.

2022 yılı içerisinde ise başta “ZİNCİR” kod isimli operasyon olmak üzere 1.880 alkollü içki kaçakçılığı operasyonu yapılmış ve bu operasyonlarda; 1.353.586 litre, 314.054 şişe kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilmiş, 241 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edilmiştir.