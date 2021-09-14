Agah ve Nevra gerçeklerle yüzleşiyor!

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Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini ise Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaştığı 'Şahsiyet' sıra dışı hikâyesi ile izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Şahsiyet bu gece heyecan dolu final bölümüyle ekrana gelecek. Herkes hikayesinde sona yaklaşırken gerçeklerle yüzleşmekten kaçmak imkansız hale gelir. Sürpriz işbirlikleri Agâh ve Nevra'nın hayatında büyük değişikliklere neden olacaktır.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Emmy'i alan Şahsiyet, final bölümüyle bu gece saat 00.15'te Show TV'de!

Şahsiyet'in Final Tanıtımı;