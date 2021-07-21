Show TV'de izleyici ile buluşan, Ay Yapım imzalı fırtınalar estiren dizi Şahsiyet'in beşinci bölüm tanıtımı yayınlandı.
"BEN ONU HATIRLAYANA KADAR DÖNMEYE DEVAM EDECEK!"
Agâh belirlediği hedeflerinin üzerini tek tek çizmeye devam ederken Tolga, olayların Kambura ile bir bağı olduğunu düşünmeye başlıyor. Gerilimin yüksek olduğu tanıtımda Agâh'ın sıradaki hedefi merak konusu oluyor.
ŞAHSİYET'TE NELER OLDU?
Şahsiyet'in heyecan dolu dördüncü bölümünde hedefi Salih'i öldüremeyen Agâh, orman içinde köşeye sıkıştı. Yaptığı plan doğrultusunda Salih'i kandırmayı başaran Agâh, onu öldürmek için tetiği çekti ancak silah patlamadı. Cinayetlerin artmasıyla iyice köşeye sıkışan Tolga, ekibi ile durum değerlendirmesi yaptı. Nevra'yı olaylar için yem gibi kullanan Tolga, bu durumdan rahatsız olduğunu savcıya dile getirdi. Savcı ise bu durumun değişmeyeceğini söyledi. Nevra ipuçlarının peşinde, cinayetlerle arasında tek bağ olan Kambura'ya gitti. Kambura'ya geri dönen Nevra, Selim'den çok büyük bir bilgi öğrendi. Tüm ilçenin ev yaktığı hikayeyi anlatan Selim, kendisinin de orada taş atanlardan biri olduğunu itiraf etti. Nevra, burada uzun zamandır kaçtığı çocukluğuyla da yüzleşmek zorunda kaldı. Nevra'nın doğum günü için Agâh'ın hazırladığı sürpriz hediye ise seyircileri bir kez daha şoke etti. Agâh, Ateş'in havuzuna bir ceset bırakarak Nevra'ya unutamayacağı bir sürpriz yaptı.
Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Onur Saylak'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı Şahsiyet'in başrollerini Haluk Bilginer, Hümeyra, Müjde Ar, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden değerli oyuncuların paylaşıyor.
Şahsiyet, yeni bölümüyle 27 Temmuz Salı saat 23.15'te Show TV'de!
İşte Şahsiyet'in 5. Bölüm Tanıtımı;
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