SAHRA ÇÖLÜ NEREDE?

Sahra Çölü, Afrika kıtasının kuzeyinde, Atlas Okyanusu’ndan Kızıldeniz’e kadar uzanan devasa bir coğrafyadır. Yaklaşık 9,2 milyon kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük sıcak çölüdür ve neredeyse tüm Avrupa kıtasından daha geniştir. Kuzeyde Akdeniz kıyılarıyla, güneyde Sahel bölgesiyle, doğuda Nil Vadisi ve Kızıldeniz ile, batıda ise Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Sahra, yalnızca uçsuz bucaksız kum tepelerinden oluşmaz; aynı zamanda kayalık platolar, tuz düzlükleri, kurak vadiler ve zaman zaman yeşil vahalarla doludur. Gündüzleri 50°C’yi aşan sıcaklık, geceleri 0°C’nin altına kadar düşer. Bu sert doğa, milyonlarca yıldır insanlık, doğa ve zaman arasındaki en büyük dayanıklılık sınavlarından birine sahne olmuştur.

SAHRA ÇÖLÜ HANGİ ŞEHİRDE?

Sahra Çölü belirli bir şehirle sınırlı değildir; çünkü sınırları içinde on bir farklı ülke bulunur. Ancak çöl boyunca yer alan bazı şehirler, hem tarihi hem kültürel anlamda bu coğrafyanın kapılarını aralar. Mısır’ın Siwa Vahası, Fas’ın Merzouga kasabası, Cezayir’in Tamanrasset şehri, Tunus’un Douz kasabası ve Moritanya’nın Atar bölgesi, Sahra’nın en çok bilinen yaşam merkezlerindendir. Bu şehirler, çölün hem başlangıç noktaları hem de yaşanabilir vahalarıdır. Her biri binlerce yıldır kervan yollarının, ticaretin ve kültürel etkileşimin durağı olmuştur. Örneğin Fas’taki Merzouga, altın rengi kum tepeleriyle Sahra’yı deneyimlemek isteyen gezginlerin ana rotasıdır. Mısır’ın Siwa Vahası ise çöl ortasında kurulmuş hurma bahçeleri ve tuz gölleriyle sanki başka bir gezegeni andırır.

SAHRA ÇÖLÜ HANGİ ÜLKEDE? Sahra Çölü, Afrika kıtasında on bir ülkenin sınırları içinde yer alır: Mısır, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Moritanya, Mali, Nijer, Çad, Sudan ve Eritre. Bu ülkeler arasında Cezayir, Mısır ve Libya, çölün en geniş kesimlerine sahip olanlardır. Sahra, tarih boyunca uygarlıkların kesişim noktası olmuştur. Antik Mısır'dan Roma İmparatorluğu'na, Arap tüccarlardan Berberi kabilelerine kadar birçok topluluk bu coğrafyada yaşamıştır. Günümüzde Sahra, yalnızca bir doğal oluşum değil; aynı zamanda Afrika'nın kimliğinin bir parçasıdır. Bu geniş coğrafya, her ülkenin kültüründe farklı biçimlerde yer bulur: Mısır'da mistik hikâyelerin, Fas'ta berberi efsanelerinin, Mali'de ise tuz ticareti tarihinin sahnesidir. SAHRA ÇÖLÜ'NE NASIL GİDİLİR? Sahra Çölü'ne ulaşmak için en uygun rotalar Fas, Mısır ve Tunus üzerinden başlar. Buradaki Fas rotası en popüler seçeneklerden biridir. İstanbul'dan Kazablanka veya Marakeş'e direkt uçuşla gidilebilir. Buradan Merzouga'ya veya Zagora'ya karayoluyla geçilir. Bu şehirlerden başlayan turlar, dev kum tepeleri Erg Chebbi veya Erg Chigaga'ya ulaşır. Mısır rotası ise Kahire'den batıya doğru yaklaşık 10 saatlik bir yolculukla Siwa Vahası'na ulaşılır. Bu bölge, çölün derinliklerinde hem tarih hem doğa turizmi açısından büyüleyicidir. Bunun yanı sıra Tunus'tan yola çıkmak isteyenler de Douz ve Tozeur şehirlerini kullanabilir.

SAHRA ÇÖLÜ’NDE NELER YAPILIR? Sahra Çölü, yalnızca bir coğrafya değil; başlı başına bir deneyimdir. Burada yapılacak aktiviteler hem doğayla hem tarihle iç içe ilerler. Çöl safarileri, deve turları ve kum tepelerinde gün batımı izlemek, bölgenin en popüler deneyimleridir. Erg Chebbi ve Erg Chigaga tepeleri, altın tonlarındaki kumlarıyla özellikle fotoğraf meraklıları için büyüleyici manzaralar sunar. Kültürel açıdan Berberi köylerini ziyaret etmek, çöl halkının yaşam biçimini tanımak da eşsiz bir deneyimdir. Bu topluluklar, yüzyıllardır aynı sade düzen içinde, doğayla uyumlu bir yaşam sürer. Geceleri geleneksel müzikler eşliğinde ateş başında oturmak, Sahra’nın sessizliğini ritimle buluşturan bir gelenektir. Mısır’daki Siwa Vahası, doğal tuz gölleri ve sıcak su kaynaklarıyla öne çıkar. Tunus’un Douz bölgesinde ise kum sörfü ve çöl festivalleri yapılır. Bu festivallerde Berberi kültürü, el sanatları, yerel yemekler ve geleneksel danslarla kutlanır. Çölün ortasında yükselen El Djouf Platosu veya Tassili n’Ajjer Milli Parkı gibi bölgelerde ise tarih öncesine ait mağara resimleri keşfedilmiştir.