Sahneyi bırakan Adele aylar sonra NBA maçında

Kasım ayında sahnelere veda eden Adele, dün Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da, nişanlısı Rich Paul ile birlikte NBA heyecanı yaşadı. 36 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Los Angeles Lakers ile Utah Jazz'ın basketbol maçını seyretti.

Adele ile Lakers yıldızı LeBron James'in 44 yaşındaki spor menajeri olan nişanlısıyla yan yana takip ettiği maç, Lakers'ın 132-113'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

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Maça ayrıca Will Ferrell, Floyd Mayweather Jr., Red Hot Chili Peppers üyesi Flea, Andy Garcia, Corey Gamble gibi çok sayıda yıldız katıldı.

Adele, Eylül 2021'de Rich ile ilişkisini ilan etti. Ağustos 2022'de Beverly Hills'te satın aldığı malikanede birlikte yaşamaya başladılar. Adele, Eylül 2023'te bir konuşmasında Paul'den "eşim" diye bahsetti.

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Adele'in 2019'da ayrıldığı ve 2021'de resmi olarak boşandığı eski eşi Simon Konecki'den 12 yaşında Angelo adında bir oğlu bulunuyor.

Adele, kasım ayında verdiği Las Vegas konserleri esnasında sahnelere veda edeceği için "gerçekten üzgün" olduğunu itiraf etmiş ve "Bu, gerçekten sonun başlangıcı. Başka gösteri yok. 'Sürpriz!' demeyeceğim. Bu son" diyerek müziğe ara vermekte kararlı olduğunu vurgulamıştı.