Sahneden Elazığ'a destek

PoPuP tiyatro topluluğu, ilk oyunu “Yedi –VII”nin şubat ayı gelirlerini Elazığ depremzedelerine bağışlayacak.

Salih Coşkun’un yazıp yönettiği ve başrolünde Volkan Sümbül’ün yer aldığı “Yedi – VII”, adlı oyunun şubat ayı geliri Elazığ depremzedelerine bağışlayacak.

Kasım ve Aralık ayında Karaköy İkinci Kat’ta, Ocak’ta ise Kadıköy TiyatrOPS’ta seyirciyle buluşan PoPuP tiyatro topluluğunun ilk oyunu “Yedi –VII”, 11-20-25 Şubat tarihlerinde Gayrettepe KATS Sahnede Elazığ için perdelerini açacak.

İki küçük çocuğu olan, karısını seven, işi gücü yerinde, iyi okullarda okumuş, şehrin ortasında yüksek bir rezidansta oturan kentli, sağlıklı ve orta yaşlı bir adam olan Erkan Altuni, bir sabah uyandığında dairesinde yalnız ve çaresiz kaldığını görür. Karısı ve çocukları onu terk etmiş, tüm iletişim imkânları elinden alınmıştır. Evde hapistir ve dış dünya ile hiçbir bağı yoktur artık. Kıstırılmış ve yalnızlaşmış insanın, çaresizce yedi büyük günahın esiri olmasının hikâyesidir Erkan Altuni’nin hikâyesi.

“Yedi-VII”nin yardımcı yönetmenliği ve dış seslerini Serkan Kıranta, Müzik-Işık-Tasarım ve Uygulamasını Hakan Özkan ve Gökay Demirbilek, dekor ve afiş tasarımını Dome Asya, fotoğrafçılığını Fatih Doğan, Fulya Doğankara üstleniyor.