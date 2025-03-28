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        Haberler Gündem Güncel Şahin Bey, anıt mezarı başında anıldı | Son dakika haberleri

        Şahin Bey, şehit edilişinin 105. yıl dönümünde anıldı

        Antep Savunmasının önemli isimlerinden Şahin Bey, şehit edilişinin 105. yıl dönümünde anıt mezarı başında anıldı. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Devletimizi devlet yapan, geçmişi bugünümüzle buluşturan cevher, milletimiz, değerlerimiz, şühedamız, şehadetimizdir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 18:26 Güncelleme: 28.03.2025 - 18:58
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        Şahin Bey, anıt mezarı başında anıldı
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        Antep Antep Savunmasının önemli isimlerinden Şahin Bey, şehit edilişinin 105. yıl dönümünde anıt mezarı başında anıldı.

        Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen tören, anıta buket bırakılması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

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        Kuran-ı Kerim tilaveti sonrası Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Tahmazoğlu, Şahin Beyin sadece komutan, asker değil, bu milletin yüreğinde yanan bağımsızlık ateşinin ta kendisi olduğunu, vatan sevgisinin, imanın ve direnişin sarsılmaz timsalini temsil ettiğini söyledi.

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        Şahin Beyin, "Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep'e giremez" sözünü hatırlatan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Devletimizi devlet yapan, geçmişi bugünümüzle buluşturan cevher, milletimiz, değerlerimiz, şühedamız, şehadetimizdir. Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti devletinin ruhu, mührü, tapusu, imanımız, ecdadımız, şehidimiz, gazimiz, zaferlerimizdir. Cumhuriyetimizin en büyük gücü ve dayanağı ise göz bebeğimiz gençlerimizdir. Mukaddes vatan toprakları için ne canlar verdik, dünya şahit, yıkılmadık. Yokluk ve acı içerisinde türlü imkansızlıklarla nice zaferler kazandık."

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        Konuşmanın ardından törene katılan öğrenciler, Şahin Bey şiirini okuyarak canlandırma yaptı.

        Programa, Vali Yardımcısı İlker Eker, 5inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Sökücü, kurum müdürleri, gaziler ve davetliler katıldı.

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        #gaziantep haberleri
        #şahin bey
        #şehit
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