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        Haberler Gündem Güncel Sahildeki 3 teknede yangın! - Son dakika! | Son dakika haberleri

        Sahildeki 4 teknede yangın!

        Muğla Fethiye'de kıyıda bağlı bulunan bir teknede çıkan yangın 3 tekneye daha sıçradı. Alevlere karadan ve denizden müdahale edildi. Olayda 3 motor yat ile 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 10:12 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:50
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        Sahildeki 4 teknede yangın!
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında 3 motor yat ile 1 yelkenli kullanılamaz hale geldi.

        AA'da yer alan habere göre Karagözler Mahallesi'nde kıyıda bağlı bulunan bir motor yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede 2 motor yat ile 1 yelkenliye daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 2 sahil güvenlik gemisi, 2 deniz polisi ile bir Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

        Söndürme çalışmasına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek verdi.

        Yangından etkilenen tekneler, müdahalenin ardından açığa çekildi. Yangında 2 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.

        Alevler yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen teknelerde soğutma çalışması sürüyor.

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        #son dakika
        #Muğla
        #Fethiye
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