Senaryosunu Mark Swift ve Damian Shannon'un kaleme aldığı ve Baywatch dizisinden uyarlanan Sahil Güvenlik filmi merak konusu oldu. İşte Sahil Güvenlik filmi konusu ve oyuncuları ile ilgili merak edilenler...
SAHİL GÜVENLİK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Dwayne Johnson - Mitch Buchannon
Zac Efron - Matt Brody
Alexandra Daddario - Summer Quinn
Kelly Rohrbach - C.J. Parker
Priyanka Chopra - Victoria Leeds
Jon Bass - Ronnie
Ilfenesh Hadera - Stephanie Holden
Yahya Abdul-Mateen II - Garner Ellerbee
Rob Huebel - Don Thorpe
Hannibal Buress - Teknisyen Dave
Belinda - Carmen
Jack Kesy - Leon
Amin Joseph - Frankie
Izabel Goulart - Amber
Charlotte McKinney - Julia
Arian Foster - Kendisi
Seth Gordon - Helikopter pilotu
David Hasselhoff - Mitch
Pamela Anderson - Casey Jean Parker
SAHİL GÜVENLİK FİLMİ KONUSU NEDİR?
Mitch Buchannon kendini işine adamış, cesur ve sorumluluk sahibi bir cankurtarandır. Sorumlu olduğu koyu korumak onun için her şeyden önce gelmektedir. Emerald körfezinde bir yerel kahramana dönüşmüştür. Onunla birlikte çalışan ekibiyle hiçbir sorunu yoktur ve ekip görevlerini mükemmel bir şekilde yerine getirmektedir. Ancak günün birinde aralarına yeni bir ekip üyesi daha katılır. Bu küstah yeni cankurtaran Mitch'in sinirlerini bir hayli zorlayacaktır. Ancak koyu tehdit eden bir suç planı su yüzüne çıkınca ikili aralarındaki çekişmeyi bir kenara bırakıp birlikte mücadele etmek zorunda kalır.
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