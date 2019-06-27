Şahap Çak Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

NETLOG Yönetim Kurulu Başkanı Şahap Çak'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

2019 yılı Netlog için nasıl başladı? Geçen seneden daha iyi bir sene mi olur sizden dinleyelim?

Şahap Çak: Her sene bütçemizde reel anlamda yüzde 20 oranında bir hedef koyarız, bu sene enflasyonu yüzde 25 öngördüğümüz için ilk 6 ayda bütçelerimizin yüzde 5 gerisindeyiz. Umuyorum ki seçimden sonra herkes işine daha çok konsantre olacak biz de kaybettiğimiz dönemi kazanacağız ikinci yarıda.

Siz Grup olarakta birçok satın almalar yaptınız, bunlar büyümenize nasıl etki etti? Satın almalara devam edecek misiniz?

Şahap Çak: TNT Fashion Group'u satın aldık, onlar bize uluslararası iş yapma tecrübesini ve ilişkilerini kattılar. Şu anda Netlog Lojistik Grubu'nun toplam cirosunun yüzde 35'i yurtdışı operasyonlarından geliyor, yüzde 60'ı dövizli operasyonlardan geliyor. Şimdi hedefimiz yurtdışı payını bu sene sonuna kadar yüzde 50'ye çıkarmak. Eğer kurlar büyük bir oynama yapmaz ise bu sene ilk defa 1 milyar dolar ciroyu geçen ilk Türk lojistik şirketi olacağız.

Sektöre bakarsak, yurtiçinde yaşanan zorluklar neler? İşte kur dalgalanmaları dedik, finansal sıkıntılar var..bu zorlukları nasıl aşıyorsunuz? Talep-Arz dengesi nasıl?

Şahap Çak: Bizim toplam yurtiçi ciromuzun yüzde 75'i gıdadan ama her alanda varız tekstilden otomotive kadar..Şimdi gıdada bir düşüş yok, tabi bazı ekonomik sıkıntılarla beraber ödemeler uzadı, zorda olan müşterilerimiz oldu ve onlara mümkün olduğunca destek olmaya çalıştık. Konkordatolar oldu ama inşallah kısa zaman sonra bunları duymayız.

Küresel ticaret savaşları, ticaret kotaları ticareti nasıl etkiliyor? Lojistiği de çok ilgilendiren bir konu önümüzü nasıl görüyorsunuz ticarette gerginlikler artar mı?

Şahap Çak: Çin büyüdü, Hindistan uyanıyor, Asya büyüyor, Ülkem süratle teknolojiyi, eğitimi ve teknoloji yatırımlarını öne çıkarmalı, domates satarak bir yere gelemezsiniz tabiki de satalım ama domatesin çekirdeğini satmalıyız tohumunu satmalıyız. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde hızlı olması gereken bir süreç var; bu süreci doğru değerlendirirsek belki kendimize bir yer buluruz. Ama bugün için bu rekabet ortamında çok zora gidiyoruz. Türkiye'nin taşımacılığının hala yüzde 70'i kara yoluyla ve burada sıkıntılar yaşanıyor. Hala kapılarda arabalar bekliyor yani bizim ticareti kolaylaştırmamız lazım. Biz hala Avrupa'ya mal satmak istiyorsak bu kapıları iyi çalıştırmalıyız. Burada özel sektör elinden geleni yapıyor, aynı desteği ve duyarlılığı devlet kurumlarından da bekliyoruz.

"Bir Kuşak Bir Yol" projesi yani Yeni İpekyolu projesi özellikle sektör için önem arz ediyor, bu yollar Türkiye'den geçiyor. Bu projenin önemini konuşalım ve ticarette bize neler katar?

Şahap Çak: Ulaşım, lojistik ve tedarik zinciri devletlerin resmi ve öncelikli politikası olmalı. Altyapıyı güçlendirmek lazım bunun da bir devlet politikası olması lazım. Şimdi TCDD var ve hala 15 senedir özelleştirilmeye çalışılıyor, hizmet sürat ister.

Gıda enflasyonu biliyorsunuz çok yüksek, ve aracıların da fiyatları yükselttiği hep tartışılıyor, sizin yorumlarınızı alabilir miyiz?

Şahap Çak: Burada bir tek problem var; o da planlama. Siz tüketime ve ihracata göre üreticiye vizyon veremezseniz, üretici de kulaktan duyduklarına göre üretim yaparsa o iş yürümüyor..Planlama gerekiyor.

Abraaj Capital ile ortaklığınız vardı devam ediyor mu ortaklık?

Şahap Çak: Deloitte'a satış için yetki verildi ve şu anda bir firma ile ön anlaşma imzaladılar. Umuyorum ki bu satış artık Abraaj'dan çıkıp diğer şirkete geçecek. Bizim ortaklığımız devam ediyor.