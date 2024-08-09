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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar SAHA’nın yeni direktörü Serra Yentürk

        SAHA’nın yeni direktörü Serra Yentürk

        Türkiye güncel sanatını dünyada tanıtma misyonuyla 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren SAHA'nın üçüncü direktörü Serra Yentürk oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:38
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        SAHA'nın yeni direktörü Serra Yentürk
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        Türkiye güncel sanatını dünyada tanıtma misyonuyla 2011 yılından bu yana faaliyet gösteren SAHA’nın üçüncü direktörü Serra Yentürk oldu. Çelenk Bafra’nın Şubat ayında görevinden ayrılmasının ardından İnterim Direktör olarak görev alan Yentürk, Yönetim Kurulu’nun kararıyla SAHA'nın üçüncü döneminin direktörü olarak atandı.

        SAHA Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı “Serra’nın sanat camiası ve meslektaşlarıyla el ele vererek bugünümüzü ve geleceğimizi her gün yeniden sorguladığımız bu dönemde bizleri güncel sanatı yeniden düşünmeye iteceğine, yeni sorulara kapı açacak projeleri teşvik edeceğine, ekibimizi ve üyelerimizi harekete geçirerek SAHA’yı daha da ileriye taşıyacağına inancım tam” dedi.

        Bafra’nın görevinden ayrılmasından sonra SAHA Yönetimi, pozisyon için bir arama komitesi kurup açık çağrı yapmıştı. Haro Cümbüşyan’ın başkanlığında Aslı Meral Atay, Berna Tuğlular, Felekşan Onar, Saruhan Doğan ve Füsun Eczacıbaşı’nın katıldığı komite başvuruları değerlendirdikten sonra oy birliği ile Serra Yentürk’ü SAHA'nın yeni direktörü olarak Yönetim Kurulu’na aday göstermeye karar verdi. Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile Yentürk SAHA’nın üçüncü dönem direktörü olarak atandI.

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        #saha
        #Serra Yentürk
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