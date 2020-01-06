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Herkesin 'Nalet Bebe' olarak tanıdığı sosyal medya fenomeni Ömer Faruk Başdoğan'ın senaryosunu yazdığı 'Şahane Hayaller' film setinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.

Başdoğan'ın çekim sırasında başına saksı düştü. Ne olduğunu anlayamayan Ömer Başdoğan, şaşkınlığını gizleyemedi. Set ekibinin de büyük korku yaşadığı olay sonrası hastaneye kaldırılan fenomen, bir gün gözlem altında tutulduktan sonra çekimlere devam etti.

7 Şubat'ta vizyona girecek olan 'Şahane Hayaller' filmin yönetmenliğini Yardımcı’nın, müziklerini ise Kerem Ökten'in üstlendiği oyuncu kadrosunda, Ömer Başdoğan, Salih Kalyon, Çetin Altay, Cemil Şahin, Suzan Aksoy ve Berrak Güvem gibi oyuncular yer alıyor.