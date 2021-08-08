Şahan Gökbakar takipçilerini uyardı

Marmaris'in, Turgut ve Selimiye mahalleleri arasında çıkan yangını söndürmek için ekiplerle birlikte müdahalelerde bulunan Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde bölgedeki alevleri söndürdüklerini belirtmişti. Marmaris'teki son durumu sık sık takipçileriyle paylaşan ünlü komedyen, bu kez sevenlerini uyardı. Gökbakar, adını kullanıp insanlardan para toplayanlara karşı sosyal medyada hesabından 'uyarı' videosu yayınladı. Bu kişiler hakkında dava açacağını söyleyen Gökbakar, "Gereken hukuki işlemler başlatılıyor, merak etmeyin." mesajını paylaştı.

"LÜTFEN BUNLARA İTİBAR ETMEYİN"

Gökbakar, "Çok kısa bir uyarı videosudur bu. Benim sekreterim ve asistanım olduğunu iddia eden kim olursa olsun itibar etmeyin. Çeşitli yardım kampanyaları, anket ve para topluyoruz gibi durumlar yaratmaya çalışıyorlar. Sakın bu oyunlara düşmeyin. Her türlü musibet olabilir. Benim adımı kullanarak birçok insanı mağdur edebilecek bir organizasyon olabilir. Yangının ilk gününden beri pek çok sanatçı arkadaşımız dostumuz beni arayıp ne yapabileceklerini soruyor. Her şeyin sırası gelecek. Şu yangınlar bitsin 'görüşeceğiz' dedim. Oyuncu ve müzisyen arkadaşlarla bir yardım organizasyonu yapacağız. Kendi adımıza buralardaki insanlara dokunmaya çalışacağız. Biz bu konuda kendimiz bir adım atacağız. Benim ve diğer sanatçı arkadaşlarımızın adını kullanarak size sosyal medya üzerinden mesaj yollayanlara inanmayın. Lütfen bunlara itibar etmeyin. Seygiyle kalın." açıklamasında bulundu.

"HER ŞEY KONTROL ALTINDA"

İki gün önce son durum hakkında bilgi veren ünlü komedyen, güzel haberi duyurmuştu. Yangını söndürme işleminin başarıyla gerçekleştiğini ifade eden Gökbakar, "Bu sabah her şey kontrol altında ve güzel durumda. Sağ olsun donanmamızın çıkartma gemisi burada, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Dün soğutma işlemi yaptıktan sonra gece çok kritikti. Tütmeler çünkü gece daha fazla artabiliyor. O nedenle onlar da gözcülük yaptılar, nöbet tuttular ve sabaha karşı da zaten iki noktaya müdahalede bulundular. Bu vadinin genel görünümü şu anda böyle. Burada yeşili tutabildiğimiz kadar tutmaya çalıştık ama dediğim gibi; yüzde kırkı maalesef yandı, üst bölgelere müdahale edemedik. Çok yoğun bir yangınla yandığı için de biraz cılızlaştı ama vadinin size gösterdiğim genel görünümünü bu şekilde koruyabildik. İyi ki burada müdahale edebileceğimiz bir alan vardı. Lojistiği sağlayabileceğimiz bir iskelenin olması avantajdı çünkü bir sonraki koyda maalesef işler çok daha kötü gitmiş. Bütün mahalle aşağı kadar yanmış. Çünkü herhangi bir durduracak kuvvetle karşılaşılmamış. Dolayısıyla da yangın denize ulaşıp, sönmüş. Değerli dostlar; sesimi duyuyorsunuz, o yüzden çok da fazla konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın, bu videoyu kısa tutacağım." ifadelerini kullanmıştı.

"HEPİNİZE MİNNETTARIM"

Ardından sözlerine devam eden Şahan Gökbakar, "Biraz daha toparlayıp, sesimi de düzelttikten sonra uzun uzun bir video çekeceğim veya bir canlı yayında sizinle beraber bütün bu yaşadığımız süreci değerlendiren kendi görüşlerimi, tespit ettiğim şeyleri anlatan bir videoda sizlerle buluşacağım. Bir durum değerlendirmesi yaparız. Genel olarak neler duyduk, neler gördük, neler yaptık... Teşekkür edeceğimiz insanlar, kurumlar var. Onlarla ilgili her şeyi sonuca kavuştururuz. İnşallah bu kötü günleri arkamızda bırakarak, gelecek için yenilik ve yeni zamanda oluşabilecek tehlikeler için 'Neler yapabiliriz?', 'Ne gibi önlemler alabiliriz?' ve 'Nasıl hareket etmeliyiz?' gibi konuları konuşuruz. Şimdilik şunu söyleyebilirim; bu zamana kadar bana ve herkese verdiğiniz destekten dolayı, samimiyetinizden dolayı, içtenliğinizden dolayı ve bizi, buradaki halkı, Marmaris'i, ağacı, yeşili, doğayı, denizi sahiplendiğiniz için hepinize minnettarım. Çok teşekkür ederim." şeklinde konuşmuştu.

Orman yangınları komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evine metreler kala durmuştu.