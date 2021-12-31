'Kardeşimiz ailesiyle seçtikleri koleje başladı!'

Şahan Gökbakar, İstanbul, Ortaköy'deki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y.'nin şiddet uyguladığı T.K. adlı öğrenci için kolları sıvadı.
Ünlü komedyen, geçtiğimiz günlerde Twitter'dan yaptığı bir paylaşımında T.K. için "Ailesi bize ulaşırsa, eğitim bursu vermek istiyoruz. Allah evlatlarımızı korusun." demişti.
"BİRAZ ÖNCE KARDEMİŞİMİZ ANNESİYLE KONUŞTUM"
Önceki gün küçük çocuğun ailesiyle iletişime geçtiğini duyuran 41 yaşındaki Gökbakar, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Sevgili dostlar, yılın son günü sizlere güzel haber var! Kardeşimiz bugün, ailesiyle seçtikleri koleje başladı. Okul yönetimine nezaketleri için teşekkür ederim. Artık onun için yeni, güzel bir dönem başladı. Hepimiz, her zaman onun ve tüm çocukların yanındayız.
NE OLMUŞTU?
14 Aralık günü bir öğrencisi 'Hocam, T.K. size küfretti' deyince sınıftaki T.K.'yi koridora çıkarmıştı.
Erkek öğrenci T.K.'ye neden küfrettiğini soran Ali Rıza Y., onu defalarca tokatlayıp, boğazını sıkmıştı. Gürültüleri duyup, sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden almıştı.
T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlatmıştı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 günlük rapor alıp, savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü, görevden uzaklaştırdığı Ali Rıza Y. hakkında idari soruşturma başlatmıştı.
Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.
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