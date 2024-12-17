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        Şahan Gökbakar'ın derbi coşkusu

        Şahan Gökbakar, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray- Trabzonspor derbisinde son dakikada attığı golün sevincini paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 08:39 Güncelleme: 17.12.2024 - 08:39
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          Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Mücadele, sarı-kırmızılıların 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

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          3-3 devam eden maçın 90+8. dakikasında Trabzonspor'un oyuncusu Şahin Yılmaz, kendi kalesine attığı golle Galatasaray maçı kazandı.

          Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu arkadaşları Kerem Poyraz Kayaalp ve İrfan Kangı ile maçın son dakikasında gelen golün sevincini sosyal medya hesabından paylaştı.

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          Gökbakar, "Çok büyüksün Galatasaray" notuyla yaptığı paylaşımda sevincini takipçileriyle paylaştı.

          Fotoğraflar: Instagram

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