Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Selin Gökbakar ile mutlu evliliği sürüyor. 2015 yılında dünyaevine giren çift, mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyor. İkilinin Deniz Efe ve Ela adında 2 çocuğu var.

"SENİ GİDİ ROMANTİK SERSERİ!"

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar eşi Selin Gökbakar ile bir düğüne katıldı. Çift, eğlenceli hallerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şahan Gökbakar, eşi Selin Gökbakar ile dans ettiği bu karesini sosyal medya hesabından "Seni gidi romantik serseri!" notuyla yayınladı. Ünlü çiftin paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Gökbakar, eşiyle bu romantik karesini ise, "Herkes kalbinin üstüne yatırsın sevdiğini..." notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ZEVCEM İLE BERHUDARIZ"

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, geçtiğimiz aylarda eşi Selin Gökbakar ile 4. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı. Gökbakar, paylaşımına "4. sene-i devriyemiz, zevcem ile berhudarız. 4'ün yanına bir 0 ekleriz inşallah karıcım..." notunu düşmüştü.