SAHA'dan Sharjah Bienali 16'da 8 sanatçıya destek

Türkiye'de görsel sanatlar alanında çalışan sanatçı, küratör ve yazarların üretim ve gelişim ortamlarını iyileştirmelerine destek olmak, uluslararası sanat kurumları ve ağlarıyla etkileşimlerini artırmak amacıyla kurulan SAHA Derneği, 6 Şubat-15 Haziran 2025 tarihleri arasında Sharjah Bienali 16'da Ayşe İdil İdil, Betül Aksu, Dilek Winchester, Emre Hüner, Fatma Belkıs, Okyanus Çağrı Çamcı, Onur Gökmen, Sevil Tunaboylu’nun yeni üretimlerini ve küratör Zeynep Öz'ün projelerini destekliyor. Ayrıca SAHA, bienalin özel yayını YAZ'ın editörlüğünü üstlenen Deniz Kırkalı ve Merve Elveren için şerefiye desteği sağlıyor.

Alia Swastika, Amal Khalaf, Megan Tamati-Quennell, Natasha Ginwala ve Zeynep Öz'ün küratörlüğünü üstlendiği Sharjah Bienali 16'da, 200'den fazla yeni komisyon dahil olmak üzere 190'dan fazla katılımcının eserleri Sharjah Emirliği'nin dört bir yanında sergileniyor.

REKLAM advertisement1

Edisyonun başlığı olan to carry (taşımak), neyin, nasıl taşınacağına dair sürekli genişleyen çok sesli ve açık uçlu bir önerme olarak ifade ediliyor. Bienal, kendimize ait olmayan mekânlar içindeki güvencesizliğimizi anlamayı ve kendi kültürlerimiz aracılığıyla bu mekânlara duyarlı kalma fikrini besliyor. Kuşaklar arası hikâyeleri ve çeşitli miras biçimlerini kapsayan, tamamlanan geçmişin ve hayal edilen geleceğin zamansallığı arasında bir köprü kuruyor.

“Seyahat etme, kaçma ya da yola devam etme zamanı geldiğinde ne taşırız? Bölgeler arasında ve zaman içinde göç ederken oluşturduğumuz geçitler nelerdir? Kaldığımızda ne taşırız? Hayatta kaldığımızda ne taşırız?” Gibi sorular sorarken değişimi taşımanın ne anlama geldiğini ve bunun teknolojik, toplumsal, animistik veya ritüelistik olasılıklarını yansıtmayı amaçlıyor.

DESTEKLENEN SANATÇILAR

Ayşe İdil İdil, İstanbul ve Rotterdam'da yaşayan sanatçı. Lisans derecesini Chicago Sanat Enstitüsü'nden aldı. Sanatçı, alternatif birliktelik ve bağ kurma biçimlerinin yanı sıra anıların nasıl inşa edildiğini ve korunduğunu araştırıyor. Betül Aksu (1990, İzmir) günlük hayatta sınırların nasıl ortaya çıktığını inceleyen bir sanatçıdır. Aşinalık, tekrar ve kategorizasyon kavramlarına odaklanır ve bürokratik altyapıların hareket, özgürlük ve dil ile olan ilişkimiz üzerindeki etkisini inceler. Deniz Kırkalı (1992, İstanbul), Goldsmiths, Londra Üniversitesi'nde Çağdaş Sanat Teorisi alanında yüksek lisans ve New York Üniversitesi'nde Medya, Kültür ve İletişim alanında lisans derecesine sahiptir. Halen Londra'daki The Showroom'da Proje Küratörü olarak görev yapmaktadır. Ulusötesi bir küratöryel ve araştırma kolektifi olan Topsoil'in ve Babakale’de bir yaz rezidans programı olan Garp Sessions'ın kurucularındandır. REKLAM Dilek Winchester (1974, İstanbul) 2013 yılından beri İstanbul Okan Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Dilek Winchester’ın çalışmaları dil, çeviri, alfabe reformları, sözlü tarih ve duyguların ifade biçimleri üzerinedir. Araştırma konuları arasında alfabeler, alfabe reformu, edebiyat kanonu, Karamanlıca ve Ermenice harfli Türkçe romanlar bulunuyor. Emre Hüner (1977, İstanbul), Kullandığı araçlar arasında çizim, video, heykel ve yerleştirmeler bulunan Hüner’in işleri, mekânsal ve mimari oluşumların, organik ve yapay formların yeniden tasarımlanması aracılığıyla ütopya, arkeoloji, ilerleme ve gelecek olgularını inceleyen kurgusal anlatılar ve eklektik düzenlemeler üzerine odaklanır. Fatma Belkıs (1985, Antalya) İstanbul'da yaşıyor. Dönüşüm geçiren bireylerin, özellikle de bunu tek başına yapmayı tercih etmeyenlerin anlatılarıyla ilgileniyor. Metin, video ve basılı malzemeler ile çalışıyor. Arkadaşlık ve yoldaşlık üzerine kurulu yapıları sorunsallaştırırken, bu yapılara dair sözleşmelere ve bu sözleşmelerin ihlallerine odaklanıyor. Merve Elveren (1985, İstanbul) İstanbul’da yaşayan bir küratör. Türkiye’de 1980’lerin ve 1990’ların sosyal ve kültürel manzarasına odaklanan Elveren’in araştırmaya dayalı küratöryal pratiği, değişen siyasi öncelikler etrafında eleştirel tartışmaları ve yeni kurumsal oluşumları inceliyor.

REKLAM Okyanus Çağrı Çamcı (1996, İzmir) 2022 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Resim bölümünden mezun oldu. Eserlerinde bireylerin kimlik arayışları, yaşam öyküleri ve hayatta kalma mücadelelerini konu alıyor. Onur Gökmen (1985, Ankara) heykel, fotoğraf, video, enstalasyon ve performans alanlarındaki çalışmalarında, gerçekliği geçmiş ve geleceğin iç içe geçmesiyle sürekli olarak bilgilendirilen bir şey olarak ele alıyor. Sanatçı aynı zamanda benliğin arkeolojisini haritalandırarak kolektif tarihleri, geçmiş olayları ve mitleri araştırıyor. Sevil Tunaboylu (1982, İstanbul) çalışmalarında, karşılaştığı nesnelerin yan yanalıklarına dair alıştırmalar, kadrajın dışında bırakılan, izlerine tanıklık edilen portreler yer veriyor. Tunaboylu pratiğinde, bir araştırma yöntemi olarak konularını sürekli olarak farklı mecralara taşırken, resimden heykele bir aktarım alanı açıyor. Zeynep Öz (1982, İstanbul), 58. Venedik Bienali Türkiye Pavyonu'nun ve Marwan Rechmaoui'nin Bonnefantenmuseum'daki işlerinin yer aldığı ve Sharjah Sanat Vakfı'na taşınan BACA sergisinin küratörlüğünü yaptı (her ikisi de 2019). Sharjah Bienali 13'ün (SB13) muhataplarından biri ve SB13'ün mekân dışı projesi Bahar, İstanbul'un (2017) küratörlüğünü ve Aichi Triennale 3'ün (2016) eş küratörlüğünü yaptı