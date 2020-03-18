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İstanbul'da Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanları yeni tip koronavirüs karşısında maske takarak vatandaşları uyardı.

Sağlık çalışanları “Biz senin için burada kalıyoruz. Sen de bizim için lütfen evde kal” notlarını paylaşarak vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğrafa şu not yazıldı: “Sağlık personelimiz bu zorlu süreçte 7/24 halkımıza sağlık hizmeti sunmak için fedakârca çalışıyor. Sizler de hem kendi sağlığınız hem de çevrenizdekilerin sağlığı için zorunlu bir durum olmadıkça lütfen dışarı çıkmayın.”