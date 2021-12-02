Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili görüşmelerin yoğun olarak devam ettiğini belirterek, "Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak." dedi. Peki sağlıkçılara ne kadar zam gelecek?

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA NE KADAR ZAM GELECEK, DOKTOR ZAMMI KAÇ TL?

Sağlık Bakanı Koca, "Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız" açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." dedi.

TBMM'DE KABUL EDİLDİ

Pratisyen hekimlere 2500, uzman hekimler ve diş hekimlerine ise 5000 lira ek gösterge zammı öngören teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi