Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde görev yapan hamile bir hemşire, kan alma işlemi sırasında bir hasta ve yakınları tarafından darbedilmesiyle ilgili tepkiler gecikmedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti lanetliyoruz. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde hamile bir hemşiremizin uğradığı saldırı hepimizi derinden üzdü. Bu saldırıyı lanetliyoruz… Saldırganlar hukuk önünde hesap verecek…