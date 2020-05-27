Sağlık Bakanlığının normalleşme sürecinde sektörlere yönelik hazırladığı rehberler tek başlıkta toplandı. Rehberde, 11 sektöre yönelik alınması gereken tedbirler ilk kez yayımlanmış oldu. Daha önce yayımlanan rehberlerde de güncellemeler yer aldı.

Yeni eklenenler:

-Beyaz Eşya Ve Mobilya Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler

-Kozmetik Ve Parfümeri Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler

-Akaryakıt İstasyonlarında Alınması Gereken Önlemler

-Market Ve Süpermarketlerde Alınması Gereken Önlemler

-Oto Yıkamalarda Alınması Gereken Önlemler

-Oto Servis, Tamirhaneler Ve Lastikçilerde Alınması Gereken Önlemler

-Oto Galeri Ve Oto Kiralama İşletmelerinde Alınması Gereken Önlemler

-Ofis Ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler

-Emlakçılar Ve Gayrimenkul Danışmanlık Ofislerinde Alınması Gereken Önlemler

-Elektronik Ve Telekomünikasyon Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler

-Tesisatçılarda (Elektrik, Su, Doğalgaz Vb.) Alınması Gereken Önlemler

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