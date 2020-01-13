13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanlığı 9 Ocak 2020'de tarihli resmi yazısında il sağlık müdürlüklerine İlaç Takip Sistemi üzerinden satış engeli uygulanan serilerin kullanılmaması gerektiğini belirtmişti.
Bakanlık konuyla ilgili olarak bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve yorumlar sonrası konunun tam anlaşılması için yeni bir açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadelerde bulunuldu:
Endoskopi ve kolonoskopi esnasında kullanılan propofol etken maddeli anestezi ilacının belirlenmiş serileri ile ilgili olarak daha önceden TİTCK tarafından, kurumun internet sitesinde sağlık çalışanlarına yönelik duyurular ilan edilmiştir. 9 Ocak 2020 tarihli resmi yazıda da İl Sağlık Müdürlüklerine daha önceden yapılmış uyarılar hatırlatılarak; İlaç Takip Sistemi üzerinden satış engeli uygulanan serilerin kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir.
"ENDİŞE DUYMAYI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK"
İlaç Takip Sistemi (İTS) ile her kutu ilacın imalattan satışa kadar tüm seyri takip edildiğine dikkat çekilen yazıda, "Bu sistem sayesinde satış ve kullanım blokajı uygulanan ilaçların sağlık kuruluşlarımızda kullanılması mümkün olmadığından, vatandaşlarımızın endişe duymasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır" denildi.
O İLACIN KULLANIMINI DURDURMUŞTU
Bakanlık Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası, bugün 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı göndermiş, ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat vermişti.
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK),'Dormofol' adlı ilaca satış blokajı getirerek, geri çekme kararı aldı. Kurum Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından 9 Ocak günü il sağlık müdürlüklerine gönderilen 'çok acele' ibareli yazıda, 'Dormofol yüzde 1 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' ve 'Dormofol yüzde 2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' adlı ürüne satış blokajı uygulandığı bildirildi.
Yazıda, söz konusu ilaçlar hakkında inceleme ve analiz sürecinin başlatıldığı bilgisi verilerek, bu ilaçların kullanımının durdurulması talimatı verildi. Adı geçen ürünlere geri çekme işleminin de uygulandığı vurgulanan yazıda şöyle denildi:
"Satış blokajı ve geri çekme işlemi uygulanan partilere ait listeler ekte yer almakta olup, geri çekme işlemi uygulanan partilerin kullanımının durdurularak ivedilikle iade işlemlerinin yapılması gerektiği, analiz süreci devam eden satış blokajı uygulanmış partilerin ise ivedilikle kullanımdan çekilerek nihai karar verilinceye kadar karantina altında tutulması gerektiği hususunun ilinizde bulunan ve ilgili ürünleri bulundurabilecek tüm sağlık kurum-kuruluşlarına duyurulması, ayrıca kurumumuz resmi internet sitesinde yapılan bu doğrultudaki duyuruların titizlikle takip edilmesinin önem arz ettiği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."
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