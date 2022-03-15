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BAŞLADI | Sağlık Bakanlığı personel alımı ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı! 2022 Sağlık Bakanlığı işçi ve personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve branş dağılımı nasıl?

Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu yayınlandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında görev almak isteyen vatandaşların günlerdir merakla araştırdığı Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatlarına 10 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 10 bin sürekli personel alımı yapılacak. Öte yandan, merakla beklenen ÖSYM kılavuzu da yayınlanırken başvuruları başladı.

15.03.2022 - 10:01 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Resmi Gazete,'de yayımlanan ilan ile Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı ile ilgili soruların cevapları netleşti. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak için ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme sistemi ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. 

    Sözleşmeli sağlık personeli alımının dışında ayrıca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatları için de 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı ve işçi alımı başvuruları ile ilgili detaylar ve başvuru tarihleri belli oldu.  Sağlık Bakanlığı Personel alımı ve sürekli işçi alımı başvuruları 15 Mart Salı yani bu sabah itibarıyla başladı.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI'NA 10 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAK!

    Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 10 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

    ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu bugün yayınlandı.

    ÖSYM KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

     

  • SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar tercihlerini, 15 - 22 Mart 2022 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 22 Mart 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

    Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre,ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL AIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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