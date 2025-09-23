Habertürk
        Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı ikinci dönem başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı ikinci dönem başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Sağlık sektöründe çalışmak isteyen binlerce kişi Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusunu bekliyor. Eylül ayının sonuna doğru yaklaşırken kadro dağılımı, başvuru şartları, başvuru tarihi ve yöntemine kılavuzda yer verilecek. Yılın başında gerçekleştirilen personel alımlarını hatırlatan Memişoğlu, 2.dönem atamalar için eylül ayını işaret etti. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 12:14 Güncelleme: 23.09.2025 - 14:07
        • 1

          Sağlık Bakanlığı personel alımı 2025 yılı personel alımı için başvurular araştırılıyor. Daha öncesinde 18 bin sağlık çalışanı ataması yapılmıştı. İlk etap atamaları mayıs ayında gerçekleşmişti. Şimdi ise gözler yeni Sağlık Bakanlığı personel alımına çevrildi. Peki, 2025 yılı Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte?

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 2.ETAP PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Çeşitli branşlarda yapılacak alımlar için adaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzunu bekliyor. Başvuru süreci başladığında adaylar, puanlarına göre tercih yapabilecek. Kadro dağılımı ve başvuru tarihleri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

          2.ETAP ATAMALAR İÇİN EYLÜL AYI İŞARET EDİLDİ

          Memişoğlu, Eylül ayında toplam 17 bin sağlık personelinin göreve başlayacağını belirtti. Yeni atamalarla birlikte, Türkiye genelinde özellikle büyükşehirlerdeki yoğun hastaneler ile kırsal bölgelerde personel açığının kapatılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın planlamasına göre, bu atamalar sonrası hasta–sağlık personeli oranında ciddi bir iyileşme sağlanacak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Memişoğlu ayrıca, ilerleyen dönemlerde de düzenli alımların devam edeceğini, sağlık sisteminin güçlendirilmesi için insan kaynağına yatırımın öncelikli konular arasında yer aldığını dile getirdi.

        • 3

          "17 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI ALINACAK"

          Memişoğlu, "Biz eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. İlk atamamızı toplam 2025 yılında 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Planlamalarımızla yeni arkadaşlarımız 17 bin sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz" diye konuştu

