Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 2025 Sağlık Bakanlığı ikinci dönem başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2.ETAP PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Çeşitli branşlarda yapılacak alımlar için adaylar, ÖSYM’nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzunu bekliyor. Başvuru süreci başladığında adaylar, puanlarına göre tercih yapabilecek. Kadro dağılımı ve başvuru tarihleri önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

2.ETAP ATAMALAR İÇİN EYLÜL AYI İŞARET EDİLDİ

Memişoğlu, Eylül ayında toplam 17 bin sağlık personelinin göreve başlayacağını belirtti. Yeni atamalarla birlikte, Türkiye genelinde özellikle büyükşehirlerdeki yoğun hastaneler ile kırsal bölgelerde personel açığının kapatılması hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın planlamasına göre, bu atamalar sonrası hasta–sağlık personeli oranında ciddi bir iyileşme sağlanacak ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak. Memişoğlu ayrıca, ilerleyen dönemlerde de düzenli alımların devam edeceğini, sağlık sisteminin güçlendirilmesi için insan kaynağına yatırımın öncelikli konular arasında yer aldığını dile getirdi.