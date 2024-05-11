SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından farklı branşlarda 36 bin personel alımı gerçekleşiyor. Resmi Gazete'de sağlık çalışanı alımı ilanı yayımlandı. Personel alımı için başvuru süreci henüz başlamadı. Kılavuzun yayımlanması ardından alım aşaması başlayacak.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU!

Alım ilanının Resmi Gazete'de yayımlanması ardından Bakan Fahrettin Koca, "Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Eleman temininde güçlük çekilen yerler ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılı sonuna kadar 36 bin sağlık personeli istihdam edilecek. Hayırlı olsun." ifadelerine yer vermişti.