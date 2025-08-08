Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 18 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kadro dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı 2025 yılı ikinci etap kapsamında 18 bin personel alımı yapacak. İlk etapta 36 bin sözleşmeli personel istihdamı tamamlanırken gözler ikinci etap alımlarına çevrildi. Mayıs ayında yapılan 15.342 personel alımında kadro ve branş dağılımında büro personeli, çocuk gelişimci, diyetisyen, ebe, fizyoterapist gibi ünvanlar yer aldı. Adaylar, ikinci aşamadaki alım takviminin ne zaman duyurulacağını merakla beklerken, gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 18 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir ve kadro dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı bekleniyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bu süreçle ilgili yaptığı açıklamalarda ikinci aşama alımların planlaması ve takvimi hakkında bilgiler vermişti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar
SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP 18 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU VE KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı'na atanacak 18 bin personel için tercih kılavuzu ve kadro dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detayların önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yayınlanacak tercih kılavuzu ve Bakanlık tarafından açıklanacak kadro dağılımı ile netleşmesi bekleniyor.
Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'na yapılan 19 bin personel atamasının kadro dağılımı şöyleydi;
Biyolog: 10
Büro Personeli: 215
Çocuk Gelişimcisi: 75
Destek Personeli: 15
Dil ve Konuşma Terapisti: 44
Diyetisyen: 74
Ebe: 1.280
Fizyoterapist: 121
Gerontolog: 6
Hemşire: 7.597
İş ve Uğraşı Terapisti: 27
Odyolog: 17
Perfüzyonist: 25
Psikolog: 30
Sağlık Teknikeri (Adli Tıp): 2
Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı): 397
Sağlık Teknikeri (Ameliyat): 25
Sağlık Teknikeri (Anestezi): 146
Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı): 91
Sağlık Teknikeri (Diş Protez): 10
Sağlık Teknikeri (Diyaliz): 225
Sağlık Teknikeri (Eczane): 135
Sağlık Teknikeri (Elektroensefalografi – Elektronörofizyoloji): 132
Sağlık Teknikeri (Evde Bakım): 26
Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi): 71
Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım): 1.786
Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisti): 10
Sağlık Teknikeri (Laboratuvar): 314
Sağlık Teknikeri (Optisyen): 17
Sağlık Teknikeri (Odyometri): 50
Sosyal Çalışmacı: 67
Tekniker: 235
Teknisyen: 273
Sürekli işçi: 3.658
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
Yılın ikinci alımında branş dağılımı, başvuru şartları ve diğer detaylar yayınlanacak 2025/5 tercih kılavuzuyla belli olacak. Sağlık bakanlığı personel alımı için henüz bir kılavuz yayımlanmadı.