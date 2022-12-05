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Sağlık Bakanlığı personel alımı kılavuzu: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro ve branş dağılımı açıklandı! Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı kadro ve branş dağılımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih kılavuzu ile Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde başladı. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularında sona yaklaşılırken kadro ve branş dağılımı hakkında güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

Giriş: 05.12.2022 - 12:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • Sözleşmeli personel alımına ilişkin Bakan Koca, "30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183’ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31.183 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı." ifadelerini kullandı. İşte başvuruları 5 Aralık tarihinde sona erecek olan işçi alımında Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımı...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI!

    Biyolog 27 (Lisans)

    Çocuk Gelişimcisi 98 (Lisans)

    Dil ve Konuşma Terapisti 41 (Lisans)

    Diyetisyen 245 (Lisans)

    Ebe 1.470 (Lisans)

    Fizyoterapist 490 (Lisans)

    Hemşire 833 (Ortaöğretim) 4.998 (Lisans)

    İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 28 (Lisans)

    Odyolog 25 (Lisans)

    Perfüzyonist 25 (Lisans)

    Psikolog 245 (Lisans)

    Sağlık Fizikçisi 32 (Lisans)

    Sağlık Teknisyeni (Anestezi) 79 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) 15 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) 520 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) 69 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknisyeni (Röntgen) 89 (Ortaöğretim)

    Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) 23 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) 304 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ameliyat) 147 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Anestezi) 460 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) 83 (Ön Lisans)

  • Sağlık Teknikeri (Diş Protez) 98 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Diyaliz) 126 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Eczane) 196 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Elektoronörofizyoloji) 25 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) 490 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) 177 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) 1.098 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (İş ve Uğraşı Terapisi) 49 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) 421 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Odyometri) 114 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Optisyen) 20 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Ortopedi) 129 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) 49 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Podolog) 20 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) 27 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Röntgen) 499 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Tıbbı Sekreter) 15.537 (Ön Lisans)

    Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım Teknikeri) 490 (Ön Lisans)

    Sosyal Çalışmacı 89 (Lisans)

  • 31.183 PERSONEL ALIMI iLANI RESMi GAZETE’DE YAYINLANDI

    Sözleşmeli personel alımına ilişkin açıklamalarda bulunun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “30.000’i sözleşmeli sağlık personeli, 1.183’ü sözleşmeli personel olmak üzere, toplam 31.183 personel alımı ilanı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bakanlığımızın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, ayrıca, 11.317 sürekli işçi alımı yapılacak. Mülakat sınavı yok. Hayırlı olsun." Ifadelerini kullandı.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI TOPLAM 42 BİN 500 PERSONEL ALIMI YAPACAK

    Sağlık Bakanlığı’nın 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı 28 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

    İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

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