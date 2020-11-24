Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Soruları sağlık çalışanları tarafından merak konusu oldu. 12 bin personel alımı yapılacağı duyurulmasının ardından branş dağılımı da belli olmuş oldu. Tercih kılavuzunun da ÖSYM tarafından yayınlanması bekleniyor. İşte Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı ile ilgili detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık çalışanı alınacağını duyurdu. Bakan Koca alımların mülakatsız şekilde yapılacağını bildirirken, "7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında alım yapılacak" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.

Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel müdürlüğü ve ÖSYM internet sitesi adreslerinden takip edilebilir.

Covid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Sağlık camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.