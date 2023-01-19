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Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023: Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı tarihleri belli oldu mu?

2023 Sağlık Bakanlığı ikinci alımda heyecanlı bekleyiş başladı! Personel alımı kura tarihi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı personel alımına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı, işçi ve personel alımlarına devam ederken 2022 yılında 85 bin alımın 42 bin 250'sini tamamlamıştı. 85 personel alımının tamamlanması için gözler ikinci alım tarihlerine çevrildi. Kalan 42 bin 500 kişi için ise kura çekimi yapılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımına ilişkin bilinmesi gerekenler...

Giriş: 19.01.2023 - 21:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2023 Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı tarihleri ve son dakika gelişmeleri anbean takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak ikinci personel alımıyla ilgili tarihler atanmak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. İlk etapta yapılan 30 bin personel alımının ardından bir personel alımı daha yapılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı ikinci alım tarihine dair tüm ayrıntılar...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

  • 15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapıldı.

  • Sağlık Bakanlığı ikinci personel alımı atamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacak.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki ekrandan isim listelerini sorgulayabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU VE İSİM LİSTESİ

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 bin 80 temizlik görevlisi, 3 bin 559 güvenlik görevlisi (silahsız), 791 klinik destek elemanı, 604 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 275 elektrikçi, 188 boyacı, 121 marangoz, 284 ısıtma ve sıhhi tesisatçı, 261 bilgisayar sistem kurulum, bakım, onarım ve arıza giderme elemanı, 154 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı olmak üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alımı yapılacak.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.

    15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapıldı.

    Sağlık Bakanlığı ikinci personelin atamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacak.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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