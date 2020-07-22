DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "http://covid19.saglik.gov.tr linkine günlük vaka tablosu mesajında düzenli olarak yer verdik. Salgının seyrini gösteren ayrıntılı grafiği; günlük ve haftalık durum raporlarını içeren sayfamız 270 milyon kez ziyaret edildi. Doğru bilgi için her zaman bekleriz: http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerini kullandı.

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