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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2023 | 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları asil-yedek isim listesi sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi gerçekleştirildi! İşte 10 bin 900 işçi alımı asil-yedek isim listesi sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alımı kura çekimi, 25 ve 26 Nisan günlerinde Youtube canlı yayın ekranı üzerinden gerçekleştirildi. 81 ilde istihdam edilmek üzere güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı ve marangoz gibi farklı branşla çekiliş sonuçları açıklandı. Kazanan asil ve yedek isim listesinin açıklanmasının ardından Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama işlemleri https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları 10 bin 900 işçi alımı asil-yedek isim listesi sorgulama ekranı...

Giriş: 27.04.2023 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 10 bin 900 işçi alımı asil-yedek isim listesi belli oldu. 81 ilde istihdam edilecek 10 bin 900 işçi alımı; 4 bin 958 temizlik görevlisi, 3 bin 386 güvenlik görevlisi, 747 klinik destek elemanı,520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi, 279 elektrikli ve 195 inşaat boyacısı gibi farklı branşlarda gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları Bakanlığın resmi internet sitesi iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası, baba adı ve doğum yılı bilgileri ile gerçekleştirebiliyor. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve asil-yedek isim listesi...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI ALINDI!

    Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    İlan doğrultusunda adaylar başvuru işlemlerini 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURALARI ÇEKİLDİ!

    Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi.

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah saat 09.00’da çekilmeye başlandı ve saat 18.00’de sona erdi.

  • SONUÇLAR İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLDİ

    Kura sonuçları aynı gün saat 22.00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

    SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 25 Nisan 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılan iller:

    Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

  • 26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapıan iller:

    Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    4 bin 958 temizlik görevlisi

    3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

    747 klinik destek elemanı (hastane)

    520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

    279 elektrikçi

    195 inşaat boyacısı

    130 marangoz

    277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

    258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

    150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

  • ATAMA İŞLEMLERİNİN YAPILMAYACAĞI DURUMLAR

    İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir.

    Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

    Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

    Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar;

    Süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar;

    Ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç);

    Atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar;

    Göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar;

    İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecek.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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