        SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA 2025: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama 2025: Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

        Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilecek 2.764 sürekli işçi alımı için kura çekimi tamamlandı. 12 Kasım'da Ankara Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda gerçekleştirilen kura, Bakanlığın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlandı. Temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi ve klinik destek elemanı kadrolarına yapılacak alım için asil ve yedek adaylar belirlendi. Bu noktada Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonucu asil ve yedek isim listesi araştırmaları hız kazandı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 07:15 Güncelleme: 13.11.2025 - 07:15
        • 1

          Sağlık Bakanlığı bünyesine 2.764 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, alımların doğrudan noter kurasıyla yapılacağı belirtilmişti. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı olarak 12 Kasım'da gerçekleştirildi. Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapıldı. Her oturumda, birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar belirlendi. Çekiliş tamamlanır tamamlanmaz Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi araştırmaları başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı kura sonucu sorgulama ekranı!

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONA ERDİ

          Sağlık Bakanlığı 2.764 işçi alımı kura çekimi, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

          Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde noter huzurunda yapılan kura çekimi, canlı olarak yayınlandı.

          Kura çekilişi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde ayrı oturumlarda yapıldı. Her bir oturumda, başvuru sahipleri arasından birim ve mesleklere göre asıl ve yedek adaylar kurayla belirlendi.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KAYDI NEREDEN İZLENİR?

          Başvuru sahipleri, kura çekilişini Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak izleyebildi.

          Kuraya ayrıca katılımcı alınmadı.

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Sağlık Bakanlığı kura sonuçları, 12 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla erişime açıldı.

          Başvuru sahipleri, kura sonuçlarına https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler.

          SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SAĞLIK BAKANLIĞI 2 BİN 764 İŞÇİ ALIMI KADRO DAĞILIMI

          1948 temizlik görevlisi,

          572 silahsız güvenlik görevlisi,

          244 klinik destek elemanı

        • 6
