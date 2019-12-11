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Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 tercih kılavuzu yayınlandı! ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri ne zaman?

ÖSYM Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 tercih kılavuzunu resmi internet sayfasında yayınladı. Peki, tercih başvuruları ne zaman başlayacak? Ayrıntılar haberimizde...

11.12.2019 - 18:26 | Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. 17 bin 689 sözleşmeli personelin alınacağı Sağlık Bakanlığı'na tercih işlemleri başlıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; "Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU

 


SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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