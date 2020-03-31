SON DAKİKA HABERİ! Sağlık Bakanlığı Koronavirüs açıklaması: Vaka 13.531, ölü sayısı ise 214 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan verilere göre can kaybı 214 oldu. Toplam vaka sayısı 13 bin 531 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 243.

Bakan Koca:, "Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız." dedi.

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