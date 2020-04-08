Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Soruları Sağlık Bakanlığı tarafından açılan 14 bin sürekli işçi alımına başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kura çekilişi Türkiye Noterler Birliği ile noterler huzurunda yapılıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleşecek. Sonuçlara saat 20:00'dan sonra iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

İŞKUR kura çekilişi 08 Nisan 2020: Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için,

İŞKUR kura çekilişi 09 Nisan 2020: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat illeri için kura işlemi gerçekleştirilecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2020 SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi sonuçları tamamlandığında aşağıdaki bağlantıya tıklayarak başvuru sonucunuzu öğrenebileceksiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI