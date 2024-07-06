Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları açıklandı mı?
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları gündemdeki yerini aldı. Sağlık çalışanları tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte başvuru sürecini tamamladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 2024 iller arası yer değiştirme başvuru sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte detaylar...
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Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme ve tayin başvuruları sona erdi. Binlerce kişinin beklediği duyuru Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesi üzerinden gelmişti. Bu kapsamda, gözler tayin kura sonuçlarına çevrildi. İşte 2024 Yılı İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme kura sonuçları sorgulama ekranı...
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KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Yayımlanan takvime göre Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurası 26 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşecek. Kura yeri ve saati daha sonra https://yhgm.saglik.gov.tr/ üzerinden ilan edilecek.
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SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURU SONUÇLARI
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuru sonuçları henüz belli olmadı. İller arası yerleştirme sonuçları kura çekiminin ardından aynı gün 'yhgm.saglik.gov.tr' adresinden ilan edilecek. Atama sonuçları noter huzurunda yapılacak kuranın ardından aynı gün içerisinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüinternet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) erişime açılacak.
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