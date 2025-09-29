Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlık bünyesine 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Akabinde ise Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl? İşte Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel ve 2 bin 753 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar…