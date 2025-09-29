Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK! Sağlık Bakanlığı 15.247 personel ve 2.753 işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı yapacak! Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları neler, kadro dağılımı nasıl?

        Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 18 bin personel alımı yapılacak. 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Akabinde ise başvuru şartları ve tarihleri için araştırmalar hız kazandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre, sözleşmeli personel alımı tercihleri ÖSYM kılavuzu ile yapılacak. Sürekli işçi alımı ise İŞKUR tarafından ilan edilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2025 - 08:52 Güncelleme: 29.09.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlık bünyesine 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Akabinde ise Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler ve kadro dağılımı nasıl? İşte Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel ve 2 bin 753 işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları hakkında detaylar…

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK

          Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için beklenen açıklama geldi.

          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.

        • 3

          BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN ALIMA İLİŞKİN PAYLAŞIM

          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

          "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.

          Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.

          15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.

          Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.

          Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.

          Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

        • 4

          2025 SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

          Adaylar, tercihlerini 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

        • 5

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlanacak. Kılavuzda ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonları ve başvuru şartları yer alacak.

          Kılavuz yayımlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. Adaylar, kılavuzda belirtilen kurallara göre ÖSYM AİS üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle birlikte sisteme giriş yaparak tercihlerini yapabilecek.

          ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

        • 6

          2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı, önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecek.

        • 7

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

          Resmi Gazete'de yer alan ilanda, sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları da yer aldı.

          15 bin 247 personel alımında en fazla kadro, 6 bin 445 ile hemşire adaylarına ayrıldı. Tıbbı sekreter alımı için 1370, ilk ve acil yardım teknikeri alımı için ise 1809 kadro ayrıldı.

          SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 247 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Tarsus'ta minibüs TIR'a çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Kırşehir'de aile faciası!
        Kırşehir'de aile faciası!
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Trump'tan doğumla vatandaşlıkla ilgili yeni adım
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Olimpiyat'ta Trabzonspor fırtınası!
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Danimarka'da askeri üs çevresinde dronlar görüldü
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Habertürk Anasayfa