Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS-Liverpool maçı şifresiz mi? Galatasaray-Liverpool maçı CANLI İZLEME EKRANI

        Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen sarı-kırmızılılar, sahaya 3 puan hedefiyle çıkıyor. Futbol tutkunları mücadelenin detaylarını araştırıyor. Özellikle temsilcimizin hangi ilk 11'le sahaya çıkacağı merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte GS-Liverpool maçı canlı yayın kanalı, muhtemel 11'leri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 17:06 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında zorlu bir sınava çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, sahasında Liverpool'u ağırlıyor. Devler Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan temsilcimiz, taraftarının önünde zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak ve Frankfurt mağlubiyetini unutturmak istiyor. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, GS-Liverpool maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri…

        • 2

          GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Galatasaray-Liverpool maçı, 30 Eylül 2025 Salı bugün TSİ 22.00'de başlayacak.

        • 3

          GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

          RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

          Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak.

          Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek.

          Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

        • 4

          GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Aşağıdaki link aracılığıyla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

          HTSPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          GALATASARAY TAM KADRO

          Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına tam kadro olarak çıkacak.

          Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, 3 resmi maçın ardından Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. Yarınki müsabakaya ilk 11'de başlaması beklenen yıldız santrfor, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletecek.

          Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanyaspor mücadelesinin devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira da Liverpool'a karşı forma giyebilecek.

        • 6

          MUHTEMEL 11'LER

          GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim , Jakobs, Torreira, İlkay, Barış, Yunus, Sane, Osimhen.

          LİVERPOOL: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Wirtz, Ekitike.

        • 7

          GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

          30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

          22 Ekim | Galatasaray -Bodo / Limit (E) - 19.45

          5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

          25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

          9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

          21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

          28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        İki kız çocuğu kaza kurbanı!
        İki kız çocuğu kaza kurbanı!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        Habertürk Anasayfa