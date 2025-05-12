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        Haberler Bilgi Yaşam Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Sağlık Bakanlığı KPSS 2025/4 tercih sonuçları sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?

        Sağlık Bakanlığı KPSS-2025/4 tercih işlemleri sona erdikten sonra gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Hemşire, diyetisyen, büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, tıbbi sekreter gibi kadrolarda alım yapacak olan Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranı aracılığıyla gerçekleşti. Başvuruların ardından Sağlık Bakanlığı tercih sonucu sorgulaması başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.05.2025 - 09:20 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:35
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        • 1

          Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları sorgulaması sürüyor. 2 Mayıs’ta başlayan Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı tercihleri 8 Mayıs 2025 tarihinde sona erdi. Tercih başvurularının ardından gözler KPSS-2025/4 kapsamında Sağlık Bakanlığı’na yapılacak personel alımı tercih sonuçlarına çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2025/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Sürecin aynı ilerlemesi durumunda KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12-13 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Henüz net bir tarih bilgisi gelmedi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

          KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Geçen yıl başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde yapılmış, sonuçlar 4 Mart'ta ilan edilmişti.

          18 BİN PERSONEL ALIMI EYLÜL'DE

          Sağlık Bakanlığı tarafından 19 bin personel alımının tamamlanmasıyla birlikte ise ikinci aşama için sürece girilecek. Mayıs ayında yapılacak olan ilk personel alımının ardından, 18 bin personel alımı için ilan eylül ayında yayımlanacak.

          KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

          Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında kadro ve branş dağılımı belli oldu.

          15 bin 342 personel alımı için yayımlanacak olan kılavuzda, alınacak sözleşmeli personelin 7 bin 597'si hemşire, bin 786'sı ilk ve acil sağlık teknikeri, bin 280'i ebe ve 963'ü röntgen sağlık teknikeri olacak.

          ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADROLARA ALIM YAPACAK?

          BİYOLOG 10

          BÜRO PERSONELİ 215

          ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

          DESTEK PERSONELİ 15

          DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

          DİYETİSYEN 74

          EBE 1280

          FİZYOTERAPİST 121

          GERONTOLOG 6

          HEMŞİRE 7.597

          İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

          ODYOLOG 17

          PERFÜZYONİST 25

          PSİKOLOG 30

          SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

          SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

          SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

          SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

          SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

          SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

          SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

        • 4

          SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

          SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

          SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

          SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

          SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

        • 5

          SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

          SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

          SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

          SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

          SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

          SOSYAL ÇALIŞMACI 67

          TEKNİKER 235

          TEKNİSYEN 273

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