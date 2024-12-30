120. Dönem DHY kura çekimi sonuçları ve nihai isim listesi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Sağlık Bakanlığı 120. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası için tercih başvuruları 27 Aralık 2024 tarihinde sona ermişti. Tercih başvurusunda bulunan hekimlerin görev yerini belirleyecek olan kura çekimi 30 Aralık bugün gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan Sağlık Bakanlığı 120. Dönem DHY kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edildi. Peki, 120. Dönem DHY kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? İşte, detaylar…