Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs salgını kapımızda

05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:
"Bu sıkı önlemleri ilk zamanlarda eleştirenler de oldu. Ama bugün geldiğimiz nokta nasıl yerinde adımlar attığımız ortada. Avrupa'nın almadığı önlemleri çok önceden aldık. Avrupa tedbirleri ağırdan aldı ve ağırdan almaya devam ediyor. Avrupa birkaç sığınmacıyı risk gördü ama koronavirüsü risk görmedi.
Bugün itibariyle birçok sınır komşumuz dahil birçok komşumuzda vaka görüldü. Bu süreçte her geçen gün Çin'de görülen vaka sayısının hızı azaldı, Çin dışı vaka sayısı arttı. Artan ülkeler İran, Güney Kore ve giderek yoğunlaşan İtalya. İtalya'yla birlikte bunun Avrupa'da yoğunlaşabileceği endişesini taşıyoruz.
Biz koronavirüsle ilgili ülke olarak çok ciddi bir sınav verdik ve başarıyla götürdük. Ama İtalya ve komşu ülkelerin almaları gereken tedbirleri almamış olduğunu görüyoruz. Dış kaynaklı virüsün ülkenin içine girmesini önlemeniz gerekiyor. Tedbirleri erken dönemde almanız gerekiyor.
Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı. Ama İran ve İtalya başta olmak üzere yayılan bir salgın görüyoruz. Ama salgın kapımızda. 84 ülkeye yayıldı. Yurtdışına giden ve dönen herkes potansiyel taşıyıcı olarak karşımızda.
Her an, bugün, yarın, Avrupa'da ağırdan alınan tedbirler ülkemizi risk altına sokmakta. Biz de vatandaşımızı daha çok bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte en önemli unsur, virüsün bulaşıcılığı önlemek. Vatandaşımızın zorunlu olmadıkça yurtdışına çıkmaması gerekiyor. Yurtdışına çıkanlar da rica ediyorum 14 gün evde kendilerini izole etsinler. Dışarı çıkarlarsa da maske taksınlar. Biz ancak vatandaşımızla birlikte bu mücadeleyi yapabiliriz.
Umre'den dönen herkes taramadan geçiriliyor.
(Karantinaya alınan Singapur uçağının mürettebatı) Biz bu süreçte herhangi bir konukevi veya otel, bir gözlemevi olabilir, hastane ortamı olabilir. Biz buna rağmen mürettebatı İstanbul'da hazırladığımız bir hastane ortamı veya otel ortamında tek odalarda sağlık personelimizin gözetiminde tutuyoruz.
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