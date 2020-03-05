05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs açıklaması yapan İngiliz bilim insanı profesör Neil Ferguson, Wuhan'ın çok ötesine yayılan koronavirüse karşı verilen savaşın kaybedildiğini ifade ederek, yaşlı kişileri önlem almaya çağırdı.
Express.co.uk'de yer alan habere göre; Londra Imperial College'dan profesör Neil Ferguson, koronavirüs salgınını tamamen durdurma girişimlerinin artık sona erdiğini öne sürerek, yaşlılar ve zayıf kimselere odaklanılması gerektiğini tavsiye etti.
Ferguson, "Önemli olan şey en savunmasız olanlara müdahaleyi hedeflemektir. Bu nedenle öncelikle yaşlı ve zayıf olanların enfekte olmasını önlemeye çalışın.
Bu kararları vermek ve bu önlemleri uygulamaya başlamak için çok zamanımız olduğunu, gerçekten günlerimiz, haftalarımız olduğunu söylemiyorum" diye konuştu.
3 BİN 286 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yeni tip koronavirüs salgınında toplam 3 bin 286 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 3 bin 13, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İtalya'da 107, İran'da 92, Güney Kore'de 35, Japonya'da 12, ABD'de 11, Fransa'da 4, Avustralya 2, Irak 2, İspanya 2, San Marino, Tayland, Tayvan ve Filipinler'de de birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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