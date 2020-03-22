Sağlık bakanı Fahrettin Koca evde kal paylaşımında bulundu.

Samsun'dan anneleri sağlıkçı babaları da asker olan iki minik kardeşin fotoğrafını paylaşan Fahrettin Koca, "Bu mesaj Samsun’dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik." paylaşımında bulundu.