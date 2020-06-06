Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Milli Savunma Bakanlığının yaptığı açıklamadan Suriye'nin İdlib kentinde zırhlı ambulans aracına düzenlenen saldırıda bir askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını öğrendiklerini kaydetti.

Koca, "Şehidimizin ailesine, Silahlı Kuvvetler mensuplarına başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımızın hizmetindeyiz." ifadesini kullandı.